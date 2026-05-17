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Il “Bangaranga” della Bulgaria conquista Vienna. Dara è la regina dell’Eurovision 2026. Per Sal Da Vinci un ottimo quinto posto
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Il “Bangaranga” della Bulgaria conquista Vienna. Dara è la regina dell’Eurovision 2026. Per Sal Da Vinci un ottimo quinto posto

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ROMA – La 70ª edizione dell’Eurovision Song Contest si chiude con un verdetto storico e una pioggia di coriandoli dorati alla Wiener Stadthalle di Vienna. A trionfare, per la prima volta nella sua storia, è la Bulgaria, grazie alla trascinante e modernissima performance di Dara e della sua “Bangaranga”. Una vittoria schiacciante che ha messo d’accordo giurie nazionali e televoto, trasformando l’arena austriaca in una gigantesca discoteca a cielo aperto. Una festa pop che ha trasformato l’arena in una gigantesca discoteca, regalando un sorriso anche all’Italia, che ha ottenuto un ottimo quinto posto con Sal Da Vinci e la sua “Per sempre sì”.

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Il secondo posto è andato a Israele con l’intensa ballata “Michelle” di Noam Bettan, che ha fatto il pieno di voti soprattutto al televoto, nonostante il clima teso attorno alla partecipazione del Paese che ha portato al boicottaggio preventivo di cinque nazioni (tra cui Paesi Bassi e Spagna) e a contestazioni in arena. Sul terzo gradino del podio sale la Romania con la potente performance rock-pop di Alexandra Căpitănescu, seguita dall’Australia, che ha schierato una vera e propria diva internazionale come Delta Goodrem.

IL QUINTO POSTO DI SAL DA VINCI E LE SUE LACRIME

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Sal Da Vinci e la sua “Per sempre sì” hanno conquistato un prestigioso quinto posto, smentendo i pronostici più tiepidi della vigilia. La performance italiana è stata un trionfo di eleganza e potenza vocale. Sal Da Vinci ha saputo mescolare la grande tradizione melodica italiana con arrangiamenti orchestrali moderni, capaci di emozionare sia le giurie tecniche (134 punti) che il pubblico da casa (147 punti).

Finita l’esecuzione, mentre la Wiener Stadthalle esplodeva in un applauso scrosciante, le telecamere hanno indugiato in un primissimo piano sul volto di Sal Da Vinci, visibilmente d’un tratto sopraffatto dall’emozione.

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Nota dolente della serata per il Regno Unito, che incassa un’altra serata da dimenticare chiudendo all’ultimo posto della classifica con un solo punto totale.

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