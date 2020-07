Il Barcellona è in crisi, Messi: “Siamo una squadra debole. Se giochiamo così col Napoli, perderemo”

Leo Messi è tornato a segnare su punizione dopo un digiuno durato 8 mesi ma il suo gol contro l’Osasuna non è servito al Barcellona per vincere e soprattutto non è bastato per trascinare la sua squadra alla conquista della Liga, da ieri ufficialmente nelle mani del Real Madrid. Caos a Barcellona dopo la ripresa del campionato. Il Barça non è più lo stesso, ha perso il titolo e la situazione rischia di degenerare. Ai blaugrana resta solo la Champions ma non sarà semplice. Prima il ritorno degli… continua a leggere sul sito di riferimento