Il Barcellona si sta muovendo per Pierre-Emerick Aubameyang e Lautaro Martinez

​Esclusiva – L’attaccante dell’Arsenal Pierre-Emerick Aubamayang compare nella lista ristretta di potenziali acquisti estivi del Barcellona, anche se i campioni in carica della Liga hanno in Lautaro Martínez il loro obiettivo principale in vista della prossima stagione. Il Barcellona è alla ricerca di un nuovo attaccante da diversi mesi, con il 33enne Luis Suárez che si avvicina alla fine della sua avventura al Camp Nou, ma il recente infortunio dell’attaccante ha costretto il Barcellona a… continua a leggere sul sito di riferimento