Quarantatré anni fa, una pistola sugli spaghetti; oggi é una mascherina anti-virus sulle bellezze del Belpaese, da piazza San Marco al Duomo di Milano, a guidare lo stereotipo nelle testate internazionali (e purtroppo anche in quelle della stessa penisola) che riferiscono sull’epidemia di coronavirus Covid-19 in Italia. Sul New York Times si staglia piazza San Marco, a Venezia, ma nell’immagine appare una vigile con la mascherina, accanto a una donna in costume veneziano per il Carnevale.

Nell’articolo di spalla si evidenziano gli oltre 150 casi di infezione e la “chiusura” di dieci città per evitare la diffusione del contagio.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Il Belpaese contagiato sulla stampa straniera proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento