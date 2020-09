GENOVA (ITALPRESS) – Gol, divertimento e soprattutto tante emozioni nel match vinto dal neopromosso Benevento in rimonta per 3-2 sulla Sampdoria. I sanniti, inizialmente sotto per 2-0, conquistano al “Ferraris” i primi tre punti in classifica mentre i blucerchiati incassano un’altra sconfitta dopo il ko per 3-0 contro la Juventus alla prima. All’8′ immediato il vantaggio della Sampdoria che approfitta di un brutto errore di Montipò: Bonazzoli controlla il disimpegno sbagliato del portiere giallorosso e serve Quagliarella che da pochi passi mette in rete. Al minuto 18 Candreva, subito titolare, pesca in area dalla destra Colley, rimasto avanti dopo un corner,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Il Benevento passa a Marassi: Samp ribaltata da 0-2 a 3-2 proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento