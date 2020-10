Il Benevento si candida ad essere la sorpresa del campionato: l’analisi sulla squadra di Inzaghi

Il Benevento di Filippo Inzaghi domani affronterà il Napoli nella quinta giornata di serie A. I campani si candidano ad essere la sorpresa di questa serie A.

L’analisi sul Benevento

La scorsa stagione hanno dominato la serie B, vincendola con largo anticipo. Quest’anno, a ben vedere la rosa campana, ci sono tutti i presupposti per una salvezza, anche tranquilla. E i risultati fin qui hanno dato ragione a chi avalla questa teoria: in quattro giornate raccolti sei punti frutto delle vittorie su Sampdoria (con un incredibile rimonta da 0-2) e Bologna. Due anche i KO con Inter e Roma, formazioni di un altro livello, non sfigurando seppur al cospetto di risultati impietosi (due cinquine subite) che non raccontano il vero andamento della partita. Soprattutto contro i giallorossi domenica scorsa. Comunque i sei punti sono in netto anticipo rispetto quanto fatto nella scorsa, e fin qui unica, esperienza in serie A dei beneventani, quando persero le prime tredici partite di fila. E anche in classifica valgono una posizione di centro.

Chiave tattica

La forza degli uomini di Inzaghi è data dal 4-3-3 e la capacità di offendere in qualsiasi istante della partita, senza tirarsi indietro e giocare a viso aperto con tutti. Di contro si ha una difesa troppo perforata, a cui l’ex attaccante del Milan sta cercando di correre ai ripari. Gli uomini di qualità sono tanti a partire dal tridente designato titolare Iago Falque-Lapadula-Caprari, roba da fare invidia a tante compagini in lotta per la salvezza. Andiamo a vedere come finirà.

