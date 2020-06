Il Betis celebra Fabian: “Il suo primo titolo col Napoli. Coppa meritata, campione!”

Arrivano i complimenti per Fabian. L’account del Betis, suo ex club, gli ha dedicato un messaggio in occasione della vittoria della Coppa Italia conquistata col Napoli.

Nostro amato Fabian ieri ha vinto il suo primo titolo col Napoli. Complimenti per questa Coppa Italia tanto meritata, crack!

[embedcontent src=”twitter” url=”https://twitter.com/RealBetis/status/1273559079412269058?s=20″]

