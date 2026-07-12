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Il bisonte carica e fa volare il turista, l’attacco choc a Yellowstone
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Il bisonte carica e fa volare il turista, l’attacco choc a Yellowstone

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By Redazione-web

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(Adnkronos) –
Un bisonte carica a Yellowstone, insegue un turista, lo incorna e lo fa volare per aria. Il video realizzato dal fotografo Mike MacLeod documenta l’attacco nel parco del Montana. MacLeod ha descritto l’episodio avvenuto nella giornata i venerdì nell’area del Bridge Bay Campground. “Stavo solo cercando di riprendere in maniera suggestiva il bisonte che sembrava molto nervoso”, dice a Cowboy State Daily. “Quello che è accaduto ha cambiato la mia idea su cosa dovrei aspettarmi da questi animali in questo periodo dell’anno, perché non avrei mai previsto una cosa del genere”. Il bisonte, come mostrano le immagini, è a terra nell’area del campeggio (IL VIDEO). 

A debita distanza, un uomo anziano e suo nipote osservano la scena. L’animale si alza e inizia a muoversi. I due turisti si allontanano, cercando di ‘scomparire’ dietro alcuni alberi. Il bisonte carica, mentre un’auto accelerare per evitare l’attacco. Il bisonte punta dritto verso l’uomo anziano, che cerca di mettersi in salvo ma viene raggiunto e incornato: il volo è impressionante. “Il bisonte lo ha agganciato al fianco con il corno sinistro e lo ha scaraventato in aria – dice MacLeod-. L’uomo ha fatto una capriola perfetta ed è atterrato su un fianco. Il bisonte era alto almeno 1,80 e l’uomo è volato diversi metri sopra l’animale”. 

Il fotografo e altri visitatori hanno iniziato ad urlare a fare rumore per spingere l’animale ad allontanarsi. Quindi, hanno soccorso la vittima. “Siamo in contatto con il nipote dell’uomo, era lì anche lui al momento dell’attacco. Il nonno ha riportato ferite piuttosto gravi e non è ancora fuori pericolo”, scrive il fotografo su Facebook. “Il ragazzo e suo nonno non hanno nessuna colpa. Non hanno provocato il bisonte, non sono stati imprudenti. Erano lì per fare una passeggiata, non erano troppo vicini. Ho avuto l’impressione immediata che il bisonte fosse molto nervoso, era entrato nell’area del campeggio con atteggiamento aggressivo, come se cercasse lo scontro. E ha puntato i due turisti”, aggiunge. 

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