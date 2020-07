Il Boeing ucraino abbattuto a Teheran: “Fu errore umano”

AGI – Oltre 6 mesi dopo la tragedia aerea dell’8 gennaio scorso, quando un Boeing 737 fu abbattuto poco dopo essere decollato da Teheran, l’Iran ha attribuito a un “errore umano” la strage che provocò la morte di tutti i passeggeri e membri dell’equipaggio, in tutto 176 vittime. Secondo un rapporto dell’Aviazione civile iraniana pubblicato nelle scorse ore, in particolare, una unità radar della Difesa iraniana è stata regolata in modo sbagliato, causando nel sistema un errore di 107 gradi. La deviazione di rotta ha portato i missili, pronti a difendere il paese da eventuali attacchi americani, a colpire proprio l’aereo ucraino.

