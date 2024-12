Il Bologna batte il Torino 0-2 e supera il Milan, settimo posto in Serie A

(Adnkronos) – Nel primo anticipo di oggi, sabato 21 dicembre, il Bologna batte il Torino in trasferta e supera il Milan in classifica. I rossoblù si portano al settimo posto con 28 punti grazie al 2-0 rifilato ai granata, con le reti di Dallinga e Pobega nella ripresa.

Rigore assegnato al Bologna al 7′ per un fallo di Sosa su Holm e calciato da Castro, Milinkovic-Savic lo para e para anche la ribattuta centrale di Pobega. Al 25′ pericolosissimo il Torino con Sosa a conclusione dopo un affondo sulla fascia destra di Pedersen che lancia verso il centro, il destro esce dallo specchio di porta. Ancora in avanti i granata con Pedersen al 37′, ma il fuorigioco annulla l’azione. Affondo centrale al 43′ di Karamoh ben ostacolato da Beukema, poi l’uscita di Ravaglia annulla l’azione. Nella ripresa Ravaglia salva su Sanabria al 49′ con un’uscita provvidenziale per il mantenimento dello 0-0. E’ Pobega a cercare il vantaggio di sinistro al 61′, stavolta Milinkovic-Savic non ci arriva, ma la traversa salva la sua porta. La partita si sblocca al 70′ a vantaggio del Bologna con Dallinga, al primo anno in Serie A e al suo primo gol, appena mandato in campo da Italiano. Il raddoppio all’80’ di Pobega viene verificato al Var per fuorigioco ma poi convalidato, è 0-2. I rossoblù salgono a quota 28 punti, il Toro resta 11esimo a quota 19