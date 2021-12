Il Bologna regala una maglia a Patrick Zaki: “Ora posso sentire lo spirito del Natale”

(Foto dal profilo Twitter di Patrick Zaki)

BOLOGNA – La maglia del Bologna calcio, con il numero 10 sulle spalle e le firme dei calciatori rossoblu. È il regalo mostrato su Twitter da Patrick Zaki, il ricercatore dell’Alma Mater scarcerato pochi giorni fa dopo 22 mesi di reclusione ma ancora sotto processo in Egitto. “Che dono fantastico! Ora posso sentire lo spirito del Natale, non posso esprimere quanto sono felice con questo regalo. Molte grazie”, scrive Zaki rivolgendosi al club e all’amministratore delegato Claudio Fenucci.

“Spero di ritornare allo stadio Dall’Ara”, aggiunge Zaki, pubblicando una foto con la maglia tra le mani e quella di un biglietto di Fenucci. “Caro Patrick, siamo felicissimi per la tua liberazione e non vediamo l’ora di vederti allo stadio Dall’Ara. Nel frattempo speriamo possa farti piacere ricevere la maglia del tuo Bologna con tutte le firme dei giocatori come segno di affetto. Cari saluti e a presto”, si legge sul biglietto. Il tweet di Zaki con le foto è stato condiviso dalla pagina ufficiale del Bologna, con l’aggiunta di un cuore rosso e uno blu.

What an amazing gift! Now I can feel the Christmas spirit , I can’t express how happy I am with this present .Thanks a lot to @BfcOfficialPage @BolognaFC1909en and Claudio Fenucci, hope to be back to Dall’Ara stadium. pic.twitter.com/znxXCRkOm9— Patrickzaki (@patrickzaki1) December 14, 2021

