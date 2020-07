Il boss fedelissimo di Lima padrone di Enna, “Una botta e tutto si muove”

Droga, appalti e antichi riti mafiosi. Fiumi di cocaina, marijuana e appalti in grado di alimentare le casse della mafia ennese in mano a un capomafia col pallino della politica, Raffaele Bevilacqua, ex dirigente della potente Dc e fedelissimo di Salvo Lima. Un sistema sostenuto da mafiosi di rango e colletti bianchi, dall’avvocata figlia del boss, Maria Concetta, e da pezzi della pubblica amministrazione. Un puzzle composito quello che viene fuori dall’operazione “Ultra” dei carabinieri, conclusasi con 46 arresti sulla rotta Sicilia-Germania, tra Barrafranca, Pietraperzia, Catania, Palermo e Wolfsburg.

L'indagine è stata avviata nel maggio 2018 dopo la concessione del benefico della detenzione domiciliare per ragioni di salute al capomafia ergastolano,

