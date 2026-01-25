domenica, 25 Gennaio , 26

Australian Open, ottavi con Sinner, Musetti e Darderi: programma e orario tv

(Adnkronos) - Jannik Sinner, Luciano Darderi e Lorenzo...

Iran, Time: “30.000 manifestanti potrebbero essere stati uccisi in due giorni”

(Adnkronos) -  Circa 30.000 manifestanti iraniani potrebbero essere...

Filippo Magnini e Giorgia Palmas a Verissimo, l’amore oltre le polemiche di Ballando

(Adnkronos) - Filippo Magnini e Giorgia Palmas saranno...

Australian Open, Djokovic già ai quarti: Mensik si ritira

(Adnkronos) - Novak Djokovic è già ai quarti...
il-brand-francesce-citadelle-lancia-versione-analcolica-del-suo-gin
Il brand francesce Citadelle lancia versione analcolica del suo Gin

Il brand francesce Citadelle lancia versione analcolica del suo Gin

AttualitàIl brand francesce Citadelle lancia versione analcolica del suo Gin
Redazione-web
Di Redazione-web

Milano, 25 gen. (askanews) – Il brand francese di gin Citadelle apre al segmento analcolico lanciando “Citadelle 0.0”. La nuova referenza arriva dopo un percorso di ricerca e sviluppo durato quattro anni e si colloca nel solco dell’identità del marchio, mantenendo le 19 botaniche storiche di “Citadelle Original” e affiancandole a una selezione di estratti 100% naturali. La produzione si basa sull’idrodistillazione, tecnica mutuata dall’ambito profumiero, indicata come alternativa alla dealcolazione e finalizzata a ottenere un distillato totalmente privo di alcol. Citadelle è un brand di gin francese di proprietà di Maison Ferrand, gruppo indipendente con sede nella regione di Cognac, che ne cura produzione, sviluppo e posizionamento a livello internazionale. In Italia il marchio è distribuito in esclusiva da Compagnia dei Caraibi.

“Citadelle 0.0” è indicato con la tonica oppure nella preparazione di versioni analcoliche di classici come Martini e Negroni, con l’obiettivo di “mantenere una sensazione riconducibile all’esperienza del gin & tonic”. Tra le caratteristiche dichiarate figurano l’assenza di zuccheri aggiunti, la conformità a un’alimentazione vegan e l’indicazione gluten free.

Il gin “Citadelle Original” è nato nel 1996 su iniziativa di Alexandre Gabriel, imprenditore e master blender che ha fondato e guida di Maison Ferrand, con l’obiettivo di riportare la distillazione artigianale nel segmento del gin. Il nome richiama una distilleria attiva nel XVIII secolo presso la cittadella di Dunkerque e la produzione è concentrata a Chateau de Bonbonnet.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.