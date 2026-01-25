il-brand-francesce-citadelle-lancia-versione-analcolica-del-suo-gin

Milano, 25 gen. (askanews) – Il brand francese di gin Citadelle apre al segmento analcolico lanciando “Citadelle 0.0”. La nuova referenza arriva dopo un percorso di ricerca e sviluppo durato quattro anni e si colloca nel solco dell’identità del marchio, mantenendo le 19 botaniche storiche di “Citadelle Original” e affiancandole a una selezione di estratti 100% naturali. La produzione si basa sull’idrodistillazione, tecnica mutuata dall’ambito profumiero, indicata come alternativa alla dealcolazione e finalizzata a ottenere un distillato totalmente privo di alcol. Citadelle è un brand di gin francese di proprietà di Maison Ferrand, gruppo indipendente con sede nella regione di Cognac, che ne cura produzione, sviluppo e posizionamento a livello internazionale. In Italia il marchio è distribuito in esclusiva da Compagnia dei Caraibi.

“Citadelle 0.0” è indicato con la tonica oppure nella preparazione di versioni analcoliche di classici come Martini e Negroni, con l’obiettivo di “mantenere una sensazione riconducibile all’esperienza del gin & tonic”. Tra le caratteristiche dichiarate figurano l’assenza di zuccheri aggiunti, la conformità a un’alimentazione vegan e l’indicazione gluten free.

Il gin “Citadelle Original” è nato nel 1996 su iniziativa di Alexandre Gabriel, imprenditore e master blender che ha fondato e guida di Maison Ferrand, con l’obiettivo di riportare la distillazione artigianale nel segmento del gin. Il nome richiama una distilleria attiva nel XVIII secolo presso la cittadella di Dunkerque e la produzione è concentrata a Chateau de Bonbonnet.