Il Brasile ha proclamato lo stato d’emergenza, liberando fondi per il governo da destinare alla lotta all’epidemia di Covid-19, mentre la popolarita’ del presidente Jair Bolsonaro e’ in forte calo per la sua gestione della crisi in corso.

Il Senato ha approvato una misura che consente al governo di non perseguire gli obiettivi di bilancio di quest’anno. I senatori hanno votato a distanza dopo che nei giorni scorsi due di loro sono risultati positivi al coronavirus.

L’articolo Il Brasile dichiara lo stato d’emergenza proviene da Notiziedi.

