In Brasile i casi di coronavirus continuano a crescere in modo esponenziale e hanno superato i 200.000. Per il secondo giorno consecutivo, i nuovi contagi sono stati quasi 14.000 mentre i morti nelle ultime 24 ore sono stati 844.

