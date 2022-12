Il Brasile rientra a Rio, applausi per Tite

Ribeiro: “Un colpo difficile da digerire”

Roma, 11 dic. (askanews) – Due giorni dopo l’eliminazione ai rigori della Croazia nei quarti di finale della Coppa del Mondo, questa domenica la delegazione della squadra è approdata in terra brasiliana. L’arrivo è avvenuto piuttosto tardi, poco dopo le 7 del mattino (ora di Brasilia), all’aeroporto Galeão, a Rio de Janeiro. L’orario previsto originariamente era alle 3:30. L’allenatore Tite, che a annunciato le sue dimissioni, era visibilmente emozionato. Indossando una maschera e spingendo suo nipote in un passeggino, ha rifiutato di essere intervistato. Tuttavia, si è fermato e ha detto un “grazie” alle persone che lo hanno applaudito mentre attraversava l’atrio. Alcuni giocatori sono tornati in Brasile (Ederson, Raphinha, Everton Ribeiro, Danilo, Weverton e Rodrygo). Il centrocampista dell’Everton Ribeiro è stato l’unico a fermarsi a parlare con i giornalisti. “Non c’è molto di cui parlare, sono momenti difficili, cerchi di consolarti con le parole, ma è dura, è stato un colpo totale. Lo stiamo ancora digerendo, questa ferita rimarrà aperta per molto tempo. Ma dobbiamo andare avanti, abbiamo carriere davanti a noi nei nostri club. Ora è il momento di provare a recuperare il più rapidamente possibile. Ora ho la mia vacanza, posso godermela con la famiglia e gli amici, riposare il mio corpo, perché è stata una stagione molto impegnativa. Ora è il momento di alzare la testa e andare avanti”.

continua a leggere sul sito di riferimento