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‘Il Brasiliano’ aggredisce operatori Ama, Minnocci denunciato a Roma
DALL'ITALIA E DAL MONDO

‘Il Brasiliano’ aggredisce operatori Ama, Minnocci denunciato a Roma

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(Adnkronos) – Ancora guai per Massimiliano Minnocci, noto sui social come ‘il Brasiliano’. Questa mattina intorno alle 7, Minnocci, in stato di agitazione, ha aggredito alcuni operatori Ama a Lungotevere Maresciallo Diaz. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile e l’influencer si è scagliato anche contro i militari dell’Arma, minacciandoli. Per lui è scattata una denuncia a piede libero per minaccia e oltraggio a pubblico ufficiale. 

Minnocci è diventato negli ultimi anni un ‘personaggio social’ anche grazie alle apparizioni come ospite a La Zanzara, trasmissione di Radio24 condotta da Giuseppe Cruciani e David Parenzo. Recentemente, ‘il Brasiliano’ si è affacciato alla politica manifestando l’intenzione di candidarsi alle elezioni amministrative a Roma. Sul profilo Instagram di Minnocci si fa riferimento ad un’ipotetica lista ‘Borgate e Giovani’: “Ci hanno detto che era impossibile. Noi abbiamo risposto con i fatti. Borgate e Giovani sta per nascere. Siamo pronti a scendere in campo”, il messaggio di 3 settimane fa. 

“Esprimiamo ai nostri operatori la massima solidarietà a nome di tutta la comunità aziendale. Si tratta di episodi inaccettabili di violenza che colpiscono i nostri operatori che ogni giorno sono al servizio della città e della comunità intera per garantire il giusto decoro e la pulizia della Capitale”, affermano congiuntamente in una nota di Ama il presidente Bruno Manzi e il direttore generale Alessandro Filippi commentando le aggressioni subite nelle ultime ore a Roma. 

 

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