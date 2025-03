Il Bundestag ha approvato il maxi piano di investimenti di Merz

Voti Unione con Spd e Verdi necessari per cambiare freno al debito

Berlino, 18 mar. (askanews) – Il vecchio Bundestag, riunito per l’ultima volta prima dell’inizio della nuova legislatura, ha approvato alarga maggioranza la proposta di legge sull’aumento della spesa pubblica – la previsione è di 1000-1.500 miliardi di euro – e la revisione del freno all’indebitamento, previsto in Costituzione. “Settecentoventi votanti, 513 a favore, 207 contrari, nessun astenuto”, annuncia la presidente del Bundestag uscente, Baerbel Bas. Un voto storico passato con oltre la maggioranza dei due terzi necessaria, mettendo insieme i voti dell’Unione Cdu-Csu, Spd, futuri alleati di coalizione nel nuovo governo, con l’appoggio dei Verdi. Al leader Cdu Friedrich Merz, cancelliere in pectore, e al capogruppo Spd Lars Klingbeil servivano 489 sì – 2/3 dei 733 deputati del vecchio Bundestag – Unione, SPD e Verdi insieme contavano un totale di 520 deputati.Il pacchetto di riforme sull’allentamento delle ferree regole costituzionali tedesche sul debito consentirà un massiccio aumento dell’indebitamento per sostenere la spesa militare e stimolare la crescita del Paese; i deputati hanno inoltre approvato la creazione di un fondo per le infrastrutture con 500 miliardi di euro.Il disegno di legge, fortemente voluto da Merz, dovrà ora essere approvato dalla Camera Alta, il Bundesrat, sempre con una maggioranza di due terzi: il voto potrebbe tenersi già venerdì 21 marzo.