Il buon debutto a Wall Street di Bumble, la nuova app di dating

AGI – L’app di incontri statunitense Bumble ha debuttato a Wall Street nella giornata di giovedì 11 febbraio con un’offerta pubblica iniziale che ha valutato la società a più di 8 miliardi di dollari, ed è salita in misura significativa durante la giornata.

Bumble si propone di diventare concorrente di Tinder ha come prerogativa di essere una piattaforma in cui è la donna a prendere l’iniziativa facendo la prima mossa nel dating. La Borsa di New York ha accolto l’azienda, che commercia sotto il simbolo di ticker “BMBL”, a braccia aperte in un momento in cui le app di incontri stanno godendo di un immenso successo da quando la pandemia ha limitato le possibilità di milioni di persone negli Stati Uniti e nel mondo.

