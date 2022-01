ROMA – “Buoni propositi per il 2022? Introdurre un Salario Minimo di almeno 10€ l’ora. Portare in Parlamento Next Generation Tax, la nostra legge d’iniziativa popolare per una tassa sulle grandi ricchezze, e investire i miliardi di entrate previsti in scuola e università. Vincere i referendum per la cannabis e l’eutanasia legale. Non permettere l’elezione di Berlusconi al Quirinale”. Lo scrive su Facebook il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni.

“Riaffermare la centralità del servizio pubblico contro il predominio del mercato. – prosegue il leader di SI – Battersi per un’ istruzione accessibile a chiunque e di qualità, senza la quale non c’è futuro per l’Italia. Una buona legge contro omobitransfobia, abilismo, misoginia e riconoscere a chiunque il diritto di essere ed amare. Sostegno psicologico di base, accessibile e gratuito per chiunque. Infine – conclude Fratoianni – riaffermare i diritti di tutti i lavoratori. E, soprattutto, fare di tutto affinché non rimangano solo dei buoni propositi”.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it

L’articolo Il buon proposito di Fratoianni per il 2022? “Non permettere l’elezione di Berlusconi al Quirinale” proviene da Ragionieri e previdenza.

continua a leggere sul sito di riferimento