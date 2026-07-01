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Il Burkina Faso interrompe i rapporti diplomatici con la Francia: “Parigi ha mire neocoloniali”
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Il Burkina Faso interrompe i rapporti diplomatici con la Francia: “Parigi ha mire neocoloniali”

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By Redazione-web

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Il Burkina Faso ha interrotto i rapporti diplomatici con la Francia, accusando Parigi di agire contro i propri interessi nazionali. La decisione è un nuovo capitolo di un rapporto complicato tra il Paese africano e l’ex potenza coloniale. Il peggioramento si è aggravato dopo il colpo di Stato che ha portato al potere il capitano Ibrahima Traoré. Il suo governo accusa Parigi di supportare gruppi armati che operano in diverse zone del Burkina Faso. “Ambizioni neocoloniali”, denuncia il governo, “rese evidenti dall’attivo sostegno francese alle reti sovversive e ai terroristi”.
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