AGI – “Fino a due anni fa mi occupavo di formazione in ambito teatrale, poi la pandemia ha cancellato i venti anni della mia professione, come purtroppo tanti altri lavori. E oggi sono in una struttura che si occupa di servizi e svolgo diversi lavori. Più precisamente da questa mattina sono uno steward che deve assistere i ragazzi delle scuole superiori e controllare che sugli autobus la capienza sia tale da garantire il distanziamento”.

Enrico, 43 anni, è uno dei tanti assistenti della città Metropolitana di Firenze che da questa mattina all’alba, ‘armati’ di pettorina gialla catarifrangente e abito rigorosamente nero,

L’articolo Il ‘buttafuori’ delle discoteche che si reinventa steward alle fermate dei bus proviene da Notiziedi.

