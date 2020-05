IL CALCIO E’ DIVENTATO COME UNA FICTION

I tedeschi stanno giocando, alla grande, ma a noi non basta, dai commenti di qualche improvvisatore traspare l’idea che siano un pò stupidi. Lo abbiamo pensato spesso, anche per altri motivi, e adesso siamo costretti a subirne non il fascino – per quello c’è Macron – ma la ricchezza, il primato socioeconomico, l’organizzazione che s’è vista anche nel calcio, appunto, quando non solo hanno deciso di giocare e l’hanno fatto, e ne hanno ricavato non solo un risultato per l’emergenza ma un passatempo quasi naturale al quale si sono uniformati milioni di telespettatori d’Europa e del mondo, visto che oggi il gioco del pallone è diventato un ottimo intrattenimento anche per gli asiatici.

