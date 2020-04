Il calcio pensa alla ripartenza, nuova idea: semifinali di Coppa Italia prima della Serie A

​Il calcio cerca spiragli per una ripartenza, l’emergenza Coronavirus del resto obbliga alla prudenza e non permette di dare certezze sul futuro a breve termine dei campionati, Serie A in testa. Intanto emerge una nuova idea, proposta durante un Consiglio Tecnico della Lega Serie A: secondo Repubblica, infatti, sarebbe in ballo una ripartenza dalle semifinali di Coppa Italia e non dal campionato. Il calcio potrebbe ripartire da ​Juve-​Milan e ​Napoli-​Inter, dunque, prendendo ancora tempo in… continua a leggere sul sito di riferimento