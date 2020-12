Il calendario del Napoli a dicembre: 7 gare in poco più di 20 giorni

Il Napoli si appresta a cominciare un mese di dicembre che sarà molto intenso tra campionato ed Europa League, addirittura sette gare prima di Natale. Sette gare in poco più di venti giorni. Si giocherà, in pratica, ogni tre giorni e sarà un mese decisivo per le sorti della stagione partenopea. Ecco tutti gli impegni nel dettaglio. Decisivi in ottica campionato i due confronti a distanza di tre giorni a Milano e Roma contro Inter e Lazio a metà mese.

Napoli, il calendario del mese di dicembre

AZ-Napoli giovedì 3 dicembre ore 21

Crotone-Napoli domenica 6 dicembre ore 18

Napoli-Real Sociedad giovedì 10 dicembre ore 18.55

Napoli-Sampdoria domenica 13 dicembre ore 15

Inter-Napoli mercoledì 16 dicembre ore 20.45

Lazio-Napoli domenica 20 dicembre ore 20.45

Napoli-Torino mercoledì 23 dicembre ore 20.45

