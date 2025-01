Il Canada invia 60 vigili del fuoco in California su richiesta degli Usa

E prepara altre risorse da inviare nei prossimi giorni

Roma, 13 gen. (askanews) – Il Canada invierà 60 pompieri su richiesta degli Stati Uniti per aiutare a spegnere gli incendi in California, ha affermato il ministro canadese per la preparazione alle emergenze Harjit Sajjan.

Secondo il ministro, “gli amici americani” hanno chiesto aiuto per spegnere gli incendi boschivi.

“Sessanta pompieri dall’Alberta e dalla Columbia Britannica saranno schierati già da domani e stiamo lavorando per identificare e preparare altre risorse da inviare nei prossimi giorni. Vicini che aiutano i vicini”, ha affermato Sajjan su X.Da martedì scorso sono divampati diversi incendi boschivi in California, spingendo decine di migliaia di persone a evacuare e uccidendo almeno 24 persone.

Una persona è stata arrestata dal dipartimento di polizia di Los Angeles con l’accusa di incendio doloso che ha innescato il Kenneth Fire, uno dei devastanti incendi boschivi che stanno imperversando in California, ha riferito venerdì NewsNation, citando le autorità competenti.