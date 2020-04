Il candidato presidente del Vasco da Gama rivela: “Stiamo trattando per avere Ibra e Balotelli”

Luiz Roberto Leven Siano, candidato al posto di presidente del Vasco da Gama nel 2021, ha intenzione di costruire una squadra di primissima fascia per permettere al club di Rio de Janeiro di tornare ai fasti di un tempo. La formazione bianconera non vince il campionato brasiliano da vent’anni esatti e Leven Siano vuole interrompere questo lungo digiuno: per farlo il candidato presidente è come detto pronto a costruire una grande squadra e a questo riguardo ha dichiarato senza nascondersi di… continua a leggere sul sito di riferimento