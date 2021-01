Il Cantante Mascherato 2021, chi si nascondeva sotto la maschera di Baby Alieno?

Dopo il grandissimo successo della prima edizione, Milly Carlucci è tornata in prima serata con “Il cantante mascherato“, il talent game show trasmesso il venerdì in prima serata su Rai1. Una prima puntata ricca di sorprese e colpi di scena: dalla presentazione della nuova giuria alla prima eliminazione della maschera di Baby Alieno. Curiosi di scoprire chi si nascondeva sotto la maschera? Ecco di chi si tratta.

I Ricchi e Poveri sono il Baby Alieno de Il Cantante Mascherato 2021. Proprio così, una delle maschere che ha incuriosito di più i telespettatori, il popolo dei social e gli stessi giurati si è auto eliminata durante la prima puntata del talent game show di successo condotto da Milly Carlucci su Rai1.

Dopo le votazioni del pubblico social e della giuria composta da Patty Pravo, Flavio Insinna, Francesco Facchinetti e le new entry di Caterina Balivo e Costantino della Gherardesca, le maschera candidate all’eliminazione sono state la Pecorella e il Pappagallo. Il voto della giuria è stato però ribaltato dal team di investigatori popolari. Simone de Pasquale e Sara di Vaira hanno salvato il Pappagallo mandando allo spareggio finale il Baby Alieno.

Uno spareggio che la maschera di Baby Alieno ha accolto con grande entusiasmo. Durante la prima esibizione, infatti, la maschera ha mostrato grande difficoltà per via di una maschera pesante ed ingombrante.

Durante la prima performance de il Baby Alieno, infatti, Milly Carlucci è intervenuta visto che il protagonista celato sotto la maschera di scena aveva qualche difficoltà. La situazione non è migliorata durante la performance finale di spareggio che la maschera del Baby Alieno ha portato sul palco costringendolo così al ritiro dal gioco.

A comunicarlo è stata la padrona di casa Milly Carlucci che ha detto: “non è facile essere e fare baby alieno, sente nostalgia di casa. E’ successo questo, questa sera non faremo lo spareggio perchè baby alieno vuole uscire dalla maschera e vuole tornare a casa quindi stop alle votazioni social. E adesso noi andremo a scoprire per volontà di baby alieno chi si nasconde dietro questa maschera e salva pecorella che era allo spareggio“.

La giuria ha accolto male la decisione di Baby Alieno, anche se Francesco Facchinetti ha commentato: “è una cosa poetica: l’alieno ha salvato noi umani“. Sul finale la sorpresa: sotto la maschera di Baby Alieno si nascondevano Angela Brambati, Marina Occhiena, Franco Gatti e Angelo Sotgiu de I Ricchi e Poveri. Stupore da parte del pubblico, ma anche della giuria che stentava a credere che sotto la maschera potessero nascondersi ben 4 persone! Un ritiro giustificato dalla grande difficoltà di poter portare avanti un’esibizione sotto una maschera davvero pesante!

L’appuntamento con la seconda edizione de Il Cantante mascherato 2021 è per venerdì prossimo come sempre su Rai1.

