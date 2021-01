Il Cantante Mascherato 2021, Milly Carlucci parla di Elisa Isoardi: “Non è mai stata contattata per far parte della giuria”

Dopo una strepitosa prima edizione con ascolti record, sta per tornare su Raiuno “Il cantante mascherato” con l’edizione 2021. Tante le novità a partire dall’ingresso dei due nuovi giurati, Caterina Balivo e Costantino Della Gherardesca. Noi di SuperGuida Tv abbiamo partecipato in streaming alla conferenza stampa di presentazione e per l’occasione abbiamo chiesto a Milly Carlucci qualche chiarimento.

Il cantante mascherato 2021: parla Milly Carlucci della questione Elisa Isoardi

In queste ore era infatti circolata la notizia che in lizza per il ruolo di giurata al posto di Caterina Balivo ci fosse Elisa Isoardi, reduce dall’esperienza a “Ballando con le stelle”. Milly ai nostri microfoni ha smentito questa notizie dichiarando:

“Adoro Elisa ed è una persona che ho imparato a conoscere a Ballando. Non solo le voglio bene ma la stimo molto. Credo che lei sia una presenza magica sul palco non solo per la bellezza ma anche per il carisma. Non è mai stata contattata per fare la giurata nel programma anche se in futuro mi auguro di poter scrivere un programma su misura per lei. Mi fanno ridere molto queste polemiche. Abbiamo cinque giurati, non è che gli altri sono stati automaticamente esclusi. Per motivi di budget la Rai ci aveva detto che avremmo dovuto restringere il numero dei giurati a tre. Poi siamo riusciti, risparmiando qua e là, a pensare di poter introdurre un quarto giurato. Si era ipotizzata anche la presenza di un quinto giurato che doveva essere un giornalista a costo zero. Non diamo compensi stratosferici e parlando con Stefano abbiamo pensato a Caterina Balivo. Siamo stati tutti e due felicissimi per questa scelta. Caterina è stata la nostra unica proposta”.

Milly Carlucci su Teo Mammuccari

Sembrava ormai scontata anche la presenza di Teo Mammuccari, vincitore della scorsa edizione del programma. Eppure sempre ai nostri microfoni, Milly non ha confermato la sua presenza:

“Con Teo ci siamo parlati perché lui poteva essere il nostro pubblico ministero. Non è stato possibile perché lui ha un forte legame con la concorrenza. Teo Mammucari, non è stato possibile portarlo “di qua”, sempre che esista un “di là” e un “di qua”. Esiste la tv per far divertire il pubblico. In questa circostanza, non è stato possibile ma non è detto che, in futuro, non ci sia la possibilità di riunirci. Nella scorsa edizione ha fatto un percorso meraviglioso e la maschera che ha indossato lo scorso anno gli ha permesso di mostrare il suo animo romantico”.

Il Cantante Mascherato: parla Caterina Balivo

Felicissima per questa opportunità, Caterina Balivo:

“Sono contenta di tornare su Rai 1 e sono contenta di tornare a lavorare con Milly. Nella giuria, siamo tutti amici. Se ho detto di sì a Milly e al direttore Coletta è perché ho voglia di divertirmi e di divertire. E’ stato un anno pesante per tutti, anche per me. E’ raro che un programma unisca la famiglia in questo modo. Con il direttore, abbiamo sempre mantenuto un dialogo. Questa opportunità mi ha reso felice. Spero che il mio impegno in Rai possa proseguire”, ha dichiarato.

A proposito poi della sfida di ascolti con il Grande Fratello Vip, Milly si dice serena:

“La tv non è una guerra armata tra eserciti schierati anche se questo fa parte del folclore. Il polverone fa bene a tutti. Non abbiamo fatto strategie particolari. Anche l’anno scorso, andavamo in onda di venerdì. Se c’è qualcuno che ha fatto dei ragionamenti, è stata la concorrenza. L’anno scorso, il GF Vip non andava in onda di venerdì ma non è questo il punto. Speriamo solo di riuscire a dare un po’ di serenità a chi non se la sta passando bene”.

Milly Carlucci si è fatta portatrice di un’aria di novità in Rai esportando dall’estero dei format che sono poi diventati di successo. Sui nuovi progetti nel cassetto, la conduttrice ha rivelato:

“Un nuovo programma? Sì c’è ma per fare le cose, serve il mood giusto e il momento giusto, serve capire se le cose sono nell’aria, se il pubblico è pronto a recepire nuove idee”.

Questa edizione del programma vedrà anche la presenza di un pool di investigatori. Milly ha deciso di puntare su due maestri storici di “Ballando con le stelle”, Simone Di Pasquale e Sara Di Vaira:

“Simone Di Pasquale e Sara Di Vaira guideranno il gruppo di investigatori popolari. Ho scelto loro perché il lavoro che loro fanno a Ballando con le Stelle, con i loro partner, è un lavoro finemente psicologico. Questa capacità sarà utilissima nel lavoro di investigazione perché servirà per mettere in luce determinati aspetti per arrivare alla soluzione del quesito”.

In attesa di capire chi si nasconde dietro le maschere, a Milly è stato anche chiesto se qualche nome famoso ha declinato l’invito a partecipare:

“Più i personaggi sono famosi, più si divertono a prendersi una vacanza da loro stessi, a fare questa che è una goliardata. E’ molto più difficile fare il cast di Ballando con le Stelle. La maschera è una grande protezione. Tante persone si sono proposte per fare Il Cantante Mascherato”, ha dichiarato orgogliosa. Sull’eventualità che possano esserci dei politici in gara, Milly si è trincerata dietro un secco no comment. A conclusione della conferenza, Mlly ha poi rivolto un appello al pubblico a casa: “Le persone a casa devono stare attente ad ogni particolare. La speranza è che il personaggio commetta un errore. L’anno scorso per esempio Albano si è fatto fregare per il modo in cui teneva il microfono e per un acuto che si è fatto scappare”.

Intanto, sono già stati forniti alcuni indizi: i personaggi, complessivamente, hanno interpretato oltre 120 film o fiction, partecipato a più di 100 programmi televisivi, venduto circa 130 milioni di dischi e hanno, infine, vinto uno o più Festival di Sanremo. Aguzzate la vista e buon divertimento!