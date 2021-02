Il Cantante Mascherato 2021, Orsetto eliminato: chi si nascondeva sotto la maschera?

Il Cantante Mascherato 2021 è arrivato alla finale. In apertura la prima sfida spareggio tra Orsetto e Farfalla. Una sfida all’ultimo voto che ha visto trionfare sul filo del rasoio la bravissima Farfalla.

Il Cantante Mascherato 2021, Orsetto contro Farfalla

C’è grande attesa per la finale de Il Cantante Mascherato 2021, lo show di grande successo condotto da Milly Carlucci su Rai1. Una puntata da non perdere quella di questa sera, venerdì 26 febbraio 2021, che vedrà smascherare tutte le ultime 4 maschere rimaste in gara.

La prima sfida è tra Orsetto e Farfalla: una sfida avvincente che ha visto scontrarsi due delle maschere più amate da grandi e piccini e anche sui social dove entrambe hanno riscosso un grandissimo successo. Lo spareggio tra Orsetto e Farfalla ha visto una maschera eliminata dal gioco. A sorpresa con il 48% dei voti a passare alla fase successiva è proprio la Farfalla, mentre Orsetto è stato eliminato tra lo stupore, ma anche la gioia dei giudici Patty Pravo, Flavio Insinna, Francesco Facchinetti, Caterina Balivo e Costantino Della Gherardesca che finalmente hanno scoperto la sua vera identità.

Orsetto de Il cantante mascherato 2021 è Simone Montedoro

Simone Montedoro è Orsetto de Il cantante mascherato 2021.

Una vera sorpresa per il pubblico dello show condotto da Milly Carlucci visto che l’attore, conosciuto per Don Matteo, non era stato indovinato da nessuno dei giurati se non da Caterina Balivo. La conduttrice, infatti, dalla scorsa settimana ha cominciato ad ipotizzare che sotto la maschere dell’Orsetto si poteva nascondere proprio l’attore italiano.

Montedoro alla fine è sbucato dalla maschera salutando la giuria e il pubblico. “Ciao a tutti” ha detto l’attore che è stato smascherato durante la finale dello show del venerdì sera di Raiuno.

Ecco il video con il giù la maschera dell’Orsetto de Il cantante mascherato 2021.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Il Cantante Mascherato Rai1 (@ilcantantemascheratorai1)

continua a leggere sul sito di riferimento