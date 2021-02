Il cantante mascherato 2021, vince il Pappagallo. Seconda la Farfalla, ecco chi si nascondeva sotto la maschera

Chi ha vinto Il cantante mascherato 2021? Pappagallo batte la Farfalla durante la finalissima dello show condotto da Milly Carlucci su Rai1. Scopriamo chi si nascondeva sotto le maschere della seconda edizione.

Il cantante mascherato 2021, la finale

Il Pappagallo vince la seconda edizione de Il Cantante mascherato 2021. Una lunga finale che ha visto le maschere duettare con alcuni big della musica italiana: il Pappagallo ha duettato con Rita Pavone, la Farfalla con Red Canzian, il Lupo con Anna Tatangelo e Orsetto con Cristina D’Avena. Dopo l’eliminazione dell’Orsetto (scopri chi si nascondeva sotto la maschera), la finale è proseguita con una sfida a tre che ha visto sconfitto il Lupo chiamato al giù la maschera. Sotto la maschera del Lupo si nascondeva a sorpresa Max Giusti. La sfida finale è stata tra il Pappagallo e la Farfalla che si sono esibiti ancora una volta tra gli applausi del pubblico. A decidere il vincitore il pubblico da casa che ha fatto vincere il Pappagallo.

Red Canzian è il Pappagallo de Il Cantante mascherato 2021

Red Canzian è il vincitore de Il cantante mascherato 2021 con la maschera del Pappagallo. In tanti avevano intuito che sotto la bellissima maschera potesse nascondersi proprio l’ex componente dei Pooh. Una volta tolta la maschera, il cantautore ha dichiarato:

Voglio ringraziare tutti voi. Credetemi, in un momento come questo, è più bello stare qui che stare a casa in attesa che accada qualcosa. Questo programma ha riempito la mia vita per cinque settimane, divertendomi e cantando cose che non avrei mai potuto cantare. Dopo la terza puntata, nella quale ho cantato un po’ a modo mio, il mio nipotino ha detto: “Ma lì dentro, c’è il nonno!”. Nicoletta, ti perdono! Mi sento in colpa con Francesco perché ogni volta che mi scriveva, non potevo dirgli niente!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Il Cantante Mascherato Rai1 (@ilcantantemascheratorai1)

Mietta è la Farfalla de Il cantante mascherato 2021

Al secondo posto si è classificata la Farfalla che si è tolta la maschera mostrando la sua identità. Come volevasi dimostrare sotto la maschera della Farfalla si nascondeva la cantante Mietta che sin dalla prima puntata ha conquistato sia la giuria che il pubblico da casa.

Ecco il momento del giù la maschera della Farfalla.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Il Cantante Mascherato Rai1 (@ilcantantemascheratorai1)

