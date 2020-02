Il Cantante Mascherato, chi si nascondeva dietro il Leone. Chi c’era sotto?

Alla fine è stata svelata durante la finalissima de Il cantante mascherato l’identità del Leone, una delle maschere più amate di questa primissima edizione. Data come per vincitrice sin dalle primissime puntate, la maschera del Leone ha perso al televoto contro il Coniglio.

Il Cantante Mascherato, sotto la maschera de il Leone si nascondeva Al Bano Carrisi

Al Bano Carrisi è il Leone de “Il cantante mascherato“. Alla fine una delle tre ipotesi iniziali è stata confermata durante la finalissima del talent game show di successo di Rai1.

“Buonasera a tutti, finalmente sono diventato un uomo” – dice Al Bano Carrisi – “dopo quattro settimane di zoo“. Il cantante di Cellino San Marco racconta quanto sia stata bella questa esperienza:

È stata una esperienza veramente straordinaria. Appena mi avete proposto di fare il Leone, io conosco l’immagine di San Marco, che ha il piede sulla testa del Leone. Allora credo di essere felice di aver fatto questa puntata, questa serie di puntate. Mi sono veramente divertito, mi sono divertito sapendo che i miei nipotini si divertono il giorno dopo a vedere se il Leone era veramente il nonno.

Al Bano è il Leone de Il Cantante mascherato

In studio il giudice Guillermo Mariotto lo punzecchia: “mi hai preso in giro per un mese intero al telefono” con il cantante di Cellino San Marco che si giustifica “è la prima volta che ho fatto il bugiardo“. Lo stilista però ci tiene a precisare: “tu rimarrai da ora in poi il Leone“, mentre Francesco Facchinetti sottolinea l’importanza della sua partecipazione alla prima edizione dello show: “un personaggio come pochi si è prestato a fare una cosa così sperimentale, è una grande notizia”.

Applausi a scena aperta per Al Bano “Il Leone” che può essere considerato a tutti gli effetti il vincitore morale di questa prima edizione de Il cantante mascherato.

continua a leggere sul sito di riferimento