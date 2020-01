Il Cantante Mascherato, chi si nascondeva dietro il Mastino. Chi c’era sotto?

Il cantante mascherato, il talent game show di successo condotto da Milly Carlucci in prima serata su Rai1 sta svolgendo al termine con la quarta e ultima puntata. Gran finale per la prima edizione italiana del format coreano che ha conquistato tutti: dal pubblico alla critica fino al popolo dei social. Durante la finale è stata svelata anche l’identità segreta del Mastino, tra delle maschere più amate. Ecco di chi si tratta.

Il Cantante Mascherato, sotto la maschera del Mastino si nascondeva Alessandro Greco

Alessandro Greco è il Mastino Napoletano, una delle maschere più amate della prima edizione de Il Cantante Mascherato. Dopo aver sconfitto al televoto l’Unicorno (Orietta Berti), il Barboncino (Arisa), il Mostro (Fausto Leali), il Mastino ha terminato il suo percorso nel talent game show di Raiuno perdendo la sfida contro il Leone. Nonostante la scelta di portare sul palcoscenico della finale “Reginella”, il Mastino ha perso contro il Leone e ha dovuto svelare la sua reale identità.

“Me la sono sudata questa finale. Sono orgoglioso e soddisfatto di avere intrattenuto il pubblico. Questa finale la devo solo a loro. È stata una sfida con me stesso, non avevo idea di come sarebbe stato difficile cantare e ballare con questo costume pesante” sono le parole del Mastino poco prima di entrare sul palcoscenico.

Alessandro Greco è il Mastino de Il Cantante Mascherato

Alla fine il Mastino si toglie la maschera ed ecco spuntare il viso sudatissimo di Alessandro Greco. Anche in questo caso nessun effetto sorpresa, anche se il conduttore viene accolto dall’affetto del pubblico e dalla giuria che gli regala una standing ovation con tanto di complimenti dai giurati. Francesco Facchinetti precisa: “Hai dato qualcosa in più”, mentre Guillermo Mariotto dice: “quello che mi è arrivato di tuo, la tua energia e la tua simpatia”.

Il conduttore di “Furore” precisa: “questo cagnolone mi ha dato la possibilità di sperimentare il grande affetto del pubblico. Perché mi hanno riconosciuto nonostante l’involucro”. Non solo, Greco ci tiene a complimentarsi con la padrona di casa e la Rai: “nonostante il tuo impegno di conduzione hai avuto sempre una delicatezza e un’attenzione da vera professionista. Un grazie a te che mi ha regalato l’esperienza più strana della vita, allo staff e alla Rai che se mai ce ne fosse bisogno, la Rai ha dimostrato che è l’intrattenimento televisivo”. Infine Flavio Insinna che si complimenta con il collega: “Una grande prova d’attore perché è andato anche a La vita in diretta smentendo tutto”.

