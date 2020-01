Il Cantante Mascherato, chi si nascondeva dietro l’Angelo. Chi c’era sotto? Ecco il vip

Prosegue la finale de Il cantante mascherato, il talent game show di successo condotto da Milly Carlucci in prima serata su Rai1. Durante la quarta e ultima puntata è stata svelata l’identità segreta de L’Angelo, una delle maschere più amate di questa prima edizione. Ecco di chi si tratta.

Il Cantante Mascherato, sotto la maschera de l’Angelo si nascondeva Valerio Scanu

Le ipotesi iniziali sono state confermata: l’Angelo è Valerio Scanu. Durante la quarta ed ultima puntata della prima edizione de Il Cantante Mascherato è arrivato il momento di svelare una delle maschere più amate del talent game show di Raiuno. L’Angelo, nonostante una performance straordinaria sulle note de “Il Cielo” di Renato Zero, ha perso la sfida contro il Coniglio che ha emozionato tutti con una bellissima versione di “Anna e Marco” di Lucio Dalla.

Alla fine, infatti, la giuria composta da Patty Pravo, Ilenia Pastorelli, Flavio Insinna, Francesco Facchinetti e Guillermo Mariotto votano a maggioranza per il Coniglio, ma anche il televoto conferma la preferenza per il Coniglio che prosegue la gara e vola in finale. Per l’Angelo è arrivato il momento di togliere la maschera e svelare la sua reale identità.

Valerio Scanu è l’Angelo de Il Cantante Mascherato

Non sorprende più tanto la presenza di Valerio Scanu che viene accolto da un caloroso applauso da parte del pubblico e della stessa giuria. “A me ha sempre emozionato tantissimo, sei bravissimo. Ti conoscevo, purtroppo poco, ma veramente mi ha emozionato. Sei bravissimo” dice Ilenia Pastorelli. Poi Scanu ci tiene a ringraziare tutte le persone che hanno lavorato dietro le quinte: ”

Come è stato detto in clip, ne approfitto perché voglio prendermi un minuto per fare dei doverosi ringraziamenti che hanno lavorato dietro. Tanti nomi, li sparo a caso, ma sono stati tutti bravissimi. C’è tutto un lavoro dietro abbastanza impegnativo e tosto. Per chi fa questo mestiere, penso sia il massimo. Io ho depistato su instagram, mettevo foto della sera prima mentre mi esibivo.

Sul finale l’ex cantante di Amici di Maria De Filippi dice: “è stato bello per chi fa questo mestiere è il massimo“.

