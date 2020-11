Il caos della sanità in Calabria ha origini lontane negli anni

AGI – Incertezza gestionali, ‘buchi’ di bilancio e bassi livellii di assistenza. Nel pieno della seconda ondata del Coronavirus, la sanità calabrese, da 11 anni in piano di rientro e da 10 anni commissariata, vive giorni estremamente tesi a causa delle polemiche legate alla figura del commissario ad acta, dopo la nomina da parte del governo di Giuseppe Zuccatelli in luogo di Saverio Cotticelli, finito nell’occhio del ciclone per aver ammesso in tv di non sapere che tra le sue competenze era compreso il piano anti Covid.

Dopo Cotticelli, la bufera su Zuccatelli

Al posto di Cotticelli, Palazzo Chigi ha indicato Zuccatelli,

