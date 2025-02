Il capo del Pentagono: su Gaza gli Usa valutano tutte le opzioni

“Trump fuori dagli schemi per problemi che sembravano intrattabili”

Milano, 6 feb. (askanews) – Gli Stati uniti stanno considerando tutte le opzioni disponibili riguardo al futuro della Striscia di Gaza: lo ha dichiarato il Segretario alla Difesa statunitense, Pete Hegseth, nel corso di un incontro al Pentagono con il premier israeliano Benjamin Netanyahu.”Vorrei solo dire che per quanto riguarda la questione di Gaza, la definizione di follia è tentare di fare la stessa cosa più e più volte – ha sottolineato Hegseth – e come hanno sottolineato ieri sera il Presidente Donald Trump e il Primo Ministro, il Presidente è disposto a pensare fuori dagli schemi, a cercare modi nuovi, unici e dinamici per risolvere problemi che sembravano intrattabili. Quindi non vediamo l’ora di avere altre conversazioni su questo argomento, soluzioni creative a tal riguardo. E come uomo incaricato di guidare il Dipartimento della Difesa qui, siamo pronti a considerare tutte le opzioni, come abbiamo detto prima”.