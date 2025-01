Il Capodanno di Milano è troppo “etnico”: sconcerto e disgusto per Salvini e Musk

ROMA- Troppi “immigrati” in piazza del Duomo a Milano per festeggiare l’arrivo del nuovo anno: alcuni video, diventati virali sui social, effettivamente non riprendono festeggiamenti all’insegna del fair play. Anzi. A rilanciarli sui propri profili social sono anche il ‘nostrano’ Matteo Salvini e persino il più internazionale Elon Musk che li commentano amaramente. Il primo si limita ad affidare il suo stato d’animo ad un laconico “se questa è integrazione…”, e il secondo accompagnale immagini con uno “smile” perplesso ( che ha il sopracciglio alzato).

Di fatto il video postato in serata da Matteo Salvini mostra alcuni ragazzi che parlano tra loro simulando una intervista, prima in italiano, poi in arabo, finendo per ripetere gridando più volte “allah akbar”, ovvero “Allah è grande”, formula spesso confusa come espressione del fondamentalismo islamico.

Il patron di Tesla, nonché primo alleato del neo presidente Usa, invece condivide invece un post pubblicato da “Visegrad24”, in inglese, che riporta le immagini di numerosi giovani di origine nordafricana (ma non è detto che non siano nati in Italia, nordafricani di seconda generazione) che dalla piazza principale di Milano insultano l’Italia e la polizia. E per gli autori del post sono tutti genericamente richiedenti asilo nordafricani. “Gli italiani erano soliti riunirsi davanti alla cattedrale per la mezzanotte di Capodanno, ma per qualche motivo non ci vanno più”, commenta poi il post, conquistando l’espressione perplessa, se non disgustata, di Musk

Se questa è integrazione…… pic.twitter.com/wFUwfgwgkn— Matteo Salvini (@matteosalvinimi) January 2, 2025

