Il cappuccino si fa con la tisana, cambiano le abitudini al bar

La nuova tendenza per chi beve low-caffeine e low-alcol

Milano, 23 ott. (askanews) – La tisana espressa, pronta in pochi secondi, servita in tazza bassa oppure nella versione “cappuccino botanico” con schiuma, è la nuova bevanda del momento. Si tratta di un nuovo trend già diffuso a Milano e ideato da un’azienda italiana. L’intuizione è di Nicola Robecchi, titolare di Wilden Herbals, che ha voluto portare le tisane nel mondo del bar in modo immediato e contemporaneo. Abbiamo parlato con Nicola Robecchi, founder di Wilden Herbals:”Con Herbpress vogliamo rivoluzionare l’offerta del bar, possiamo infatti offrire in tempi veloci sia infusi serviti concentrati come un caffè espresso, sia infusi eventualmente miscelati ulteriormente con i latti o eventualmente anche tutte le alternative vegetali e pensiamo realmente che si possa sviluppare un menu contemporaneo in grado di attirare e rispondere ai bisogni dei consumatori di oggi e di domani”.Questa nuova bevanda risponde alle esigenze dei consumatori che cercano esperienze gustose, naturali e “clean”. Una consuetudine già in voga in Europa e ora diffusa anche in Italia soprattutto tra la Generazione Z. La tisana diventa quindi una vera protagonista della pausa al bar.”Herbpress è uno strumento di estrazione che permette di trasformare qualunque macchina da bar che sia dotata di un braccetto, di diventare anche una macchina in grado di estrarre infusi e tisane in circa un minuto”.Le miscele tra cui è possibile scegliere sono biologiche, realizzate con piante officinali selezionate tra le migliori filiere europee, prive di caffeina, zuccheri aggiunti o aromi artificiali. A Milano è possibile degustarle nella pizzeria gourmet Confine, nella bakery Tone Bread Lab e nella caffetteria Eris. Poi è intervenuto Giovanni Marabese, titolare di Tone Bread Lab:”Avere un prodotto come Herbpress che è sicuramente innovativo e sicuramente ci consente di servire un prodotto che è costante, sempre, ci ha dato molta fiducia e abbiamo deciso di adottarlo per il nostro banco bar. Con Herbpress noi portiamo un prodotto che è già pronto e quindi rimane standard e quindi non ci sono tè che sono troppo pesanti o troppo leggeri a cui manca gusto o che hanno preso magari una nota amara dovuta al troppo contatto della foglia con l’acqua calda”.I professionisti del settore accolgono la tisana espressa come una soluzione innovativa, pratica e sostenibile, capace di rispettare le proprietà naturali delle erbe e di aprire nuove possibilità creative nel mondo dell’infusione. Infatti, oltre ad essere perfetta da bere come un espresso o con schiuma come un cappuccino, può diventare anche un ingrediente per realizzare cocktail analcolici “on the rocks”, ridefinendo il consumo della tisana al bar con estetica, gusto e qualità.

