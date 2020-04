“A un sacerdote esterrefatto per quanto accaduto a un confratello nella diocesi di Cremona ho detto: deve essere difeso il principio che a nessuna autorità è consentito di interrompere la messa. Se il celebrante è reo di qualche infrazione sia ripreso dopo, non durante!”. Lo scrive su Twitter il cardinale Angelo Becciu, Prefetto della Congregazione per le Cause dei Santi.

​Il cardinale Becciu si riferisce a quanto è accaduto a Gallignano, frazione di Soncino. Domenica scorsa, il parroco, don Lino Viola, ha celebrato messa, in diretta Facebook ma in chiesa si sono presentati alcuni fedeli (una quindicina), tra cui dei parenti di vittime del Covid-19.

L’articolo Il cardinale Becciu difende il parroco multato perchè celebrava la messa proviene da Notiziedi.

