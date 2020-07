AGI – I cuccioli-poliziotto di Paw Patrol sono sopravvissuti al caso Floyd e “non c’è da preoccuparsi” per la loro salute, perché continueranno ad andare regolarmente in onda: la precisazione è arrivata dai produttori del popolare cartone animato canadese, dopo che la portavoce della Casa Bianca aveva erroneamente riferito che la serie rientrava fra i programmi e i videogiochi messi al bando dalla “cultura della cancellazione”. Nel briefing del venerdì, Kayleigh McEnany aveva lamentato che il cartone dei sei cagnolini coraggiosi in divisa blu, trasmesso anche in Italia con ottimi ascolti, fosse caduto vittima del boicottaggio che “ha preso di mira tutto ciò che è legato ai poliziotti”

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Il cartone dei cuccioli-poliziotti non chiude per il caso Floyd, ‘smentita’ la Casa Bianca proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento