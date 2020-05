Il caso Cummings e la violazione del lockdown: “Non mi pento, mi sono comportato in maniera razionale”

“Non mi pento, mi sono comportato in maniera assolutamente ragionevole, ho cercato di fare il meglio che potevo in circostanze eccezionali che riguardavano mio figlio piccolo”. Questa la difesa a oltranza, ripetuta decine di volte da Dominic Cummings, il super-consulente del premier britannico Boris Johnson, finito nell’occhio del ciclone per aver violato il lockdown alla fine di marzo, quando già presentava sintomi del coronavirus, recandosi a Durham, 400 km da Londra, insieme alla moglie e al figlioletto per mettersi in auto-isolamento nella proprietà di famiglia.

Da giorni il suo caso campeggia sui media e, nonostante la difesa di Johnson,

