Il caso degli indipendentisti catalani spiati agita il governo spagnolo

Il caso dei politici indipendentisti catalani, spiati dai servizi segreti tramite un software installato sui loro telefoni, agita il governo spagnolo. Le rivelazioni aprono un problema che “non è solo giudiziario ma è per me politico”, ha dichiarato il vicepremier spagnolo e leader di Podemos, Pablo Iglesias, in un’intervista al ‘Guardian’, che insieme a ‘El Pais’ ha condotto l’inchiesta che ha portato alla luce la vicenda.

Lo spyware incriminato, Pegasus, eèprodotto dalla società israeliana Nso Group e viene venduto solo a governi che vogliano impiegarlo per finalità antiterrorismo. La responsabilità politica dell’iniziativa sarebbe quindi dell’attuale premier socialista Pedro Sanchez,

