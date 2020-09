Il caso dei tre corrispondenti Usa senza accredito in Cina 

AGI – Sono nuovamente i giornalisti a pagare il prezzo delle tensioni tra Cina e Stati Uniti. Ad almeno tre reporter di altrettante testate statunitensi è stato rifiutato il rinnovo delle credenziali per lavorare in Cina, in quella che appare una ulteriore escalation con gli Stati Uniti sulla questione dei media. I tre corrispondenti, che lavorano per Wall Street Journal, Cnn e Getty Images, non hanno potuto rinnovare le tessere stampa come conseguenza della disputa tra Pechino e Washington sui giornalisti cinesi negli Usa. Al posto del rinnovo della press card, sono state date ai reporter lettere di permesso temporaneo per potere svolgere il loro lavoro con le credenziali scadute.

