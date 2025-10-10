Il ‘caso Parolisi’ diventa serie HBO, Maria Esposito è Melania Rea

(Adnkronos) – Dopo il caso Tortora, l’omicidio di Melania Rea. Hbo ha scelto due storie di cronaca nera e giudiziaria che hanno segnato l’Italia per il suo sbarco produttivo nel nostro Paese. Secondo quanto apprende l’Adnkronos, la piattaforma americana, che ha già acquistato la serie ‘Portobello’ diretta da marco Bellocchio, sarebbe pronta a dare il via alle riprese di una miniserie dedicata all’omicidio di Melania Rea, avvenuto nel 2011, per cui è stato condannato in via definitiva il marito, Salvatore Parolisi.

A dirigere il crime drama (nome provvisorio ‘Melania’) che dovrebbe essere composto da 4 episodi, sarebbe stato chiamato Stefano Mordini, regista che ha già maneggiato fatti di cronaca come dimostra il suo film ‘La scuola cattolica’ sul delitto del Circeo. Per i ruoli dei protagonisti, la scelta sarebbe ricaduta su due volti molto amati dal pubblico: Maria Esposito, nota per il suo ruolo in ‘Mare Fuori’, si calerebbe nei panni di Melania Rea, mentre Daniele Rienzo potrebbe interpretare Salvatore Parolisi. Mentre ad interpretare i genitori di Melania Rea dovrebbe essere Carmen Pommella e Fabio De Caro. Le riprese, sempre secondo le indiscrezioni trapelate, dovrebbero iniziare a metà novembre e svolgersi tra Roma, Ascoli e Napoli. Al momento, tuttavia, non vi è alcuna conferma ufficiale da parte della produzione.

La serie, dunque, ricostruirebbe uno dei casi più discussi degli ultimi anni. L’omicidio di Melania Rea avvenne nell’aprile del 2011. Per il delitto è stato condannato il marito, all’epoca caporalmaggiore dell’Esercito, che secondo la ricostruzione giudiziaria uccise la moglie con 35 coltellate. Con questa operazione Hbo confermerebbe la sua strategia di ingresso nel mercato italiano, puntando su storie ‘true crime’ di forte impatto mediatico e sociale, capaci ancora di riaccendere il dibattito.