Il cast de ‘Il Signore degli Anelli’ festeggia con un rap i 20 anni della saga

ROMA – Harry Potter festeggia i vent’anni della saga con una special reunion del cast, e ‘Il Signore degli anelli’? Nulla in programma per il ventennale della trilogia cinematografica tratta dai romanzi di J. R. R. Tolkien, una saga che ha segnato il genere fantasy sul grande schermo, inanellando record di incassi al botteghino e conquistando complessivamente 17 Oscar.

Non si capacita della cosa il conduttore americano Stephen Colbert, che nel suo show ha ribadito come quella del ‘Il Signore degli anelli’ sia la miglior trilogia di sempre. Per farlo si è affidato alla musica, rappando insieme a Method Man e Killer Mike, e al musicista Jon Batiste. All’improvviso, colpo di scena: ad esibirsi arriva anche parte del cast originale del film: prima i quattro hobbit custodi dell’anello Elijah Wood, Sean Astin, Billy Boyd, Dominic Monaghan e a seguire gli elfi Orlando Bloom e Hugo Weaving. Dulcis in fundo Gollum-Smeagol Andy Serkis. Il brano, all’insegna del non politically correct, è una presa in giro in rima e parolacce di storiche saghe cinematografiche, tra cui ‘Il Padrino’, ‘Indiana Jones’ e ‘Il cavaliere oscuro’.

