Il Catania scrive ai tesserati: “Cari ragazzi non possiamo pagarvi, trovatevi un’altra squadra”

Situazione a dir poco critica quella vissuta dal Catania, club che milita attualmente in Serie C e che, per via dei debiti, non può far fronte ai vari adempimenti economici. Una situazione tanto critica da condurre il club a prendere posizione nei confronti dei giocatori, fa certo notizia la lettera di Natale finita in mano al portale TuttoC, lettera che esprime in modo decisamente chiaro la gravità del contesto. Questo quanto si legge: “Cari ragazzi, nel rinnovare a voi e alle vostre… continua a leggere sul sito di riferimento