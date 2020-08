Il “Cavern Club” di Liverpool a rischio chiusura per Covid

MILANO (ITALPRESS) – Il Cavern Club, dove i Beatles si esibirono per quasi 300 volte ad inizio carriera, potrebbe chiudere per sempre causa Covid. Lo storico locale di Liverpool ha già lasciato a casa 20 suoi dipendenti e il sindaco della città inglese ha riferito che, se la richiesta di fondi al “Cultural Recovery Fund” del governo non dovesse andare a buon fine, il club sarebbe costretto alla chiusura permanente. Joe Anderson, il sindaco, ha detto al “Liverpool Echo”: “Il fatto che un locale famoso a livello mondiale come il Cavern possa chiudere per sempre a causa del Covid-19 dovrebbe far capire al governo quanto sia in pericolo la nostra amata industria della musica.

