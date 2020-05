Il Cda Rai approva le nomine. Di Mare direttore Rai3, Orfeo al Tg3

Parere favorevole del cda Rai alla proposta dell’amministratore delegato Fabrizio Salini di nominare Mario Orfeo a direttore del Tg3, al posto di Giuseppina Paterniti che è stata invece indicata direttore dell’Offerta informativa Rai. Via libera anche a Simona Sala come nuovo direttore del Gr Rai e di Radio1, come pure per Franco Di Mare alla direzione di Rai3 al posto di Silvia Calandrelli. Tuttavia il voto non è stato unanime: a quanto si apprende il presidente Marcello Foa si è astenuto sulla nomina di Orfeo e di Di Mare, mentre ha votato favorevolmente per Giuseppina Paterniti e per Simona Sala.

