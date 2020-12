AGI – In principio era Parenti Serpenti, il film con cui Mario Monicelli fotografava la famiglia allargata italiana e il Natale come redde rationem tra fratelli, sorelle, cugini e zii più o meno lontani. Piccole e grandi meschinità, invidie e le gelosie, scontri che vertevano anche su chi dovesse assumersi l’onere di tenere in casa l’anziano genitore. Una narrazione lontana anni luce da quella che oggi, nel primo – si spera anche ultimo – Natale pandemico viene offerta da media e social network, anche in virtù degli allarmi lanciati dalla classe politica.

Il decreto Natale ha costretto molti a rimanere chiusi fra le quattro mura di casa,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Il cenone in diretta streaming con i parenti? Triste, ma nemmeno troppo proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento