giovedì, 30 Aprile , 26
HomeNewsIl Centro commerciale Campania diventa una “Runway”
il-centro-commerciale-campania-diventa-una-“runway”
Il Centro commerciale Campania diventa una “Runway”
News

Il Centro commerciale Campania diventa una “Runway”

Redazione-web
By Redazione-web

-

1
0

il 2 maggio photo opportunity ispirata a “Il Diavolo veste Prada 2”

Il Centro Commerciale Campania si trasforma in una passerella d’eccezione per celebrare l’arrivo nelle sale del film Il Diavolo veste Prada 2.

In occasione dell’uscita cinematografica del 29 aprile, il 2 maggio Piazza Campania ospiterà un evento speciale dedicato agli appassionati di moda e intrattenimento.

Dalle 16:00 alle 20:00, i visitatori potranno partecipare a una coinvolgente photo opportunity ispirata all’universo fashion del celebre film.

L’iniziativa, realizzata in collaborazione con UCI Cinemas Cinepolis Marcianise, offrirà al pubblico la possibilità di calarsi nei panni delle star di copertina, posando per uno scatto in perfetto stile “Runway”.

Le immagini saranno stampate in formato Polaroid, diventando un ricordo immediato e originale dell’esperienza.

L’attività è gratuita e aperta a tutti, con l’obiettivo di regalare un momento di intrattenimento originale e coinvolgente, capace di unire cinema e moda in un contesto dinamico e accessibile.

Per entrare nella Runway e diventare protagonista, scarica l’app Io&Campania.

Per maggiori dettagli consulta il sito: www.campania.com

Previous article
1 maggio, Mattarella: “È una festa della Repubblica, che sul lavoro si fonda”
Next article
ISTAT: Fiducia in calo ad aprile per imprese e consumatori

POST RECENTI

News

“Mare Dentro”, tra legalità e riscatto

A Napoli la presentazione del libro sulla memoria di Annalisa Durante  NAPOLI – Un momento di riflessione, memoria e impegno civile. Lunedì 4 maggio 2026, alle...
News

ISTAT: Fiducia in calo ad aprile per imprese e consumatori

Indicatore in peggioramento Nel mese di aprile, sia il livello di fiducia dei consumatori che l’indicatore complessivo della fiducia delle imprese sono previsti in calo: il...
News

La cultura diventa cultura: cinque premiate per l’VIII edizione del Premio Sorellanza

Un percorso che unisce memoria, identità e responsabilità sociale. Il Premio Sorellanza torna nel 2026 con la sua VIII edizione, confermandosi come uno dei progetti...
News

Tracy Roberts-Pounds: “A Napoli Nord eccellenze da presentare agli investitori americani”

Ad Aversa confronto tra commercialisti e Signet Capital Advisors per rilanciare l’internazionalizzazione delle imprese con le nuove opportunità AVERSA – “I commercialisti sono fondamentali per il...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.