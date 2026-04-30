il-centro-commerciale-campania-diventa-una-“runway”

il 2 maggio photo opportunity ispirata a “Il Diavolo veste Prada 2”

Il Centro Commerciale Campania si trasforma in una passerella d’eccezione per celebrare l’arrivo nelle sale del film Il Diavolo veste Prada 2.

In occasione dell’uscita cinematografica del 29 aprile, il 2 maggio Piazza Campania ospiterà un evento speciale dedicato agli appassionati di moda e intrattenimento.

Dalle 16:00 alle 20:00, i visitatori potranno partecipare a una coinvolgente photo opportunity ispirata all’universo fashion del celebre film.

L’iniziativa, realizzata in collaborazione con UCI Cinemas Cinepolis Marcianise, offrirà al pubblico la possibilità di calarsi nei panni delle star di copertina, posando per uno scatto in perfetto stile “Runway”.

Le immagini saranno stampate in formato Polaroid, diventando un ricordo immediato e originale dell’esperienza.

L’attività è gratuita e aperta a tutti, con l’obiettivo di regalare un momento di intrattenimento originale e coinvolgente, capace di unire cinema e moda in un contesto dinamico e accessibile.

Per entrare nella Runway e diventare protagonista, scarica l’app Io&Campania.

Per maggiori dettagli consulta il sito: www.campania.com